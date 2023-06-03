Baba olmaya hazırlanan Al Pacino'dan DNA talebi 83 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino'nun baba olacağı haberi tüm dünyada şaşkınlık yaratırken, hamilelikle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre baba olacağına inanmayan ünlü aktör, ayrıldığı kız arkadaşından DNA testi istedi.

ensonhaber.com

83 yaşındaki Al Pacino, bir süredir 29 yaşındaki Noor Alfallah'la birlikte…

Çift, bir de bebek bekliyor.

Tüm dünyada şaşkınlık yaratan hamilelikle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Herhangi birini hamile bırakabileceğine inanmadı

Buna göre ünlü aktör, “herhangi birini hamile bırakabileceğine” inanmadı ve bu nedenle DNA testi talep etti.

Ayrıca Al Pacino’nun çevresindekiler de, Noor Alfallah'ın bir “para avcısı” olduğunu öne sürdü.

Aktörün yıllardır bir bebek istediği, genç kadının da bunu koz olarak kullandığı ileri sürüldü.

Ayrıca Al Pacino’nun “genellikle bir erkeğin bir kadını hamile bırakmasını engelleyen” tıbbi sorunlar nedeniyle çocuğun kendisinden olduğuna inanmadığı, ikilinin uzun süre önce ayrıldığı ve hamilelik haberini iki ay önce öğrendiği bildirildi.

DNA testini kabul etti

8 aylık hamile Noor ise aktörün talep ettiği DNA testini kabul etti.

Yine iddiaya göre, babanın ünlü aktör olduğu doğrulandı.

Yeni gelecek bebek, Al Pacino’nun 33 yaşındaki kızı Julie ve 22 yaşındaki ikizleri Olivia ve Anton'dan sonra dördüncü çocuğu olacak.