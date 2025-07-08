Baba Vanga'nın 13 Ağustos 2025 kehaneti! Bakın neler olacak...

“Bulgar Kahin” olarak tanınan Baba Vanga’nın onlarca yıl önce yaptığı kehanet, 2025 yılına girilmesiyle yeniden konuşulmaya başlandı.

Özellikle de 13 Ağustos 2025 tarihi, Vanga’nın takipçileri arasında heyecan ve endişe uyandırıyor.

Baba Vanga’nın 2025 yılı için yaptığı öngörülerin başında, küresel ölçekte dengeleri değiştirecek büyük bir olay yer alıyor.

Peki; 13 Ağustos'ta neler olacak? İşte, Baba Vanga'nın merak edilen kehaneti...

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Sosyal medyada geniş yankı bulan iddiaya göre, o gün dünya büyük bir sessizliğe bürünecek; ardından duyulacak olağanüstü bir sesle insanlar derin bir şaşkınlık yaşayacak.

Kehanete göre bu sesin kaynağı net olarak bilinmese de etkisi küresel çapta olacak, gökyüzü adeta konuşacak ve birçok kişi duyduklarını Tanrı’nın sesi olarak algılayacak.

Ancak Baba Vanga’nın kehanetinde belirtildiği üzere, bu sesin arkasında daha büyük ve gizemli bir güç yer alacak.