Baba Vanga'nın 2021 yılı kehanetleri

Kehanetleriyle konuşulan Baba Vanga'nın, gelecek yıl için söylediği iddia edilen tahminler gündeme geldi.

Balkanlar'ın 'Nostradamus'u olarak bilinen ve 1996 yılında, 85 yaşındayken hayatını kaybeden Baba Vanga, yeniden kehanetleriyle konuşuluyor.

"Kahin" olarak nitelendirilen Baba Vanga, ardında 5079 yılına kadar ne olacağına ilişkin tahminlerini bıraktı.

"GÜÇLÜ BİR EJDERHA DÜNYAYI ELE GEÇİRECEK"

Ölümünden önce zorlu günlerin insanlığı beklediğini savunan Baba Vanga'nın 2021 yılı için öngörüsüne göre, "güçlü bir ejderha" dünyayı ele geçirecek ve üç "dev" birleşecek.

EJDERHA HAKKINDA ÇİN YORUMU

Aynı yıl içinde birçok afet ve felaketin yaşanacağı iddia edildi. Bazılarına göre "ejderha", Çin'in dünyada hakimiyeti anlamına geliyor.

"YIKICI OLAYLARA TANIK OLUYORUZ"

Geçen ekim ayında koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu yıl ölümcül bir hastalığa yakalanacağı tahmininin de Baba Vanga tarafından ileri sürüldüğü belirtiliyor.

Baba Vanga'nın, "İnsanlığın kaderini değiştirecek yıkıcı olaylara tanık oluyoruz." dediği öne sürüldü.

"2021'DE KANSERİN TEDAVİSİ BULUNACAK"

Kanserin tedavisinin 2021 yılında bulunacağını söylediği iddia edilen Baba Vanga'nın tahmin ettiği diğer olaylar arasında 2028 yılına kadar dünyadaki açlığın sona ermesi, 2256'ya kadar Mars kolonilerinin nükleer silah edinmesi ve 2341 yılına kadar dünyanın yaşanmaz hale geleceği yer alıyor.