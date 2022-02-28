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    Babasından ayrılan Ukraynalı çocuğun gözyaşları

    Babasını savaşması için Kiev’de bırakan minik Ukraynalı ile ailesini, bir başka Ukraynalı aracına aldı. Küçük çocuğun yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatması, izleyenleri hüzne boğdu.
    • REUTERS
    • 28.02.2022 - 12:11
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    Babasından ayrılan Ukraynalı çocuğun gözyaşları

    Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da siviller zor günlerden geçiyor...

    Evin babaları direnmek için kalıyor, anne ve çocuklar başka şehirlere göçüyor.

    18-60 yaş arası erkeklerin ülkeden ayrılmalarına yasak gelmesinin ardından yüzlerce kadın, çocuklarını yanlarına alıp yollara düştü.

    BAŞKA BİR ÜLKEYE SIĞINMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

    Annesiyle beraber her şeyi geride bırakıp başka bir ülkeye sığınmaya çalışanlardan biri de Mark Goncharuk...

    Saatlerdir yürüyen çocuk ve annesini, tıpkı onlar gibi başka ülkeye gitmeye çalışan bir Ukraynalı aracına aldı.

    GÖZYAŞLARI İLE ANLATTI

    Küçük çocuk gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatmaya çalıştı.

    Yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldıklarını dile getiren küçük Mark, “Babamı Kiev’de bıraktık, ordumuza yardım edecek, savaşacak. 3 saattir yürüyoruz, siz bize yardım ettiniz. 2-3 gün yürüyeceğimizi düşünmüştüm, bizi kurtardınız.” ifadelerini kullandı.

    Babasından ayrılan Ukraynalı çocuğun gözyaşları #1


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