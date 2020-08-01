BAE, Arap dünyasındaki ilk nükleer santrali çalıştırdı

Santralin, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini karşılaması bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arap dünyasındaki ilk nükleer santral olma özelliğine sahip Baraka'da başarılı bir şekilde operasyon başlattı.

Baraka Nükleer Enerji Santrali'nin 1. Ünitesi, Nawah Enerji Şirketi tarafından devreye alındı. Santral, dört nükleer reaktörden oluşuyor.

"NÜKLEER YAKIT BAŞARIYLA YÜKLENDİ"

BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekipler, nükleer yakıtları başarıyla yükledi ve kapsamlı testleri yaptı. Kardeşim Muhammed bin Zayed'i bu başarı için tebrik ediyorum." dedi.

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ELEKTRİK ÜRETME KAPASİTESİ

Arab News sitesinin aktardığına göre, 1. Ünite, güvenlik testlerinin ardından evlere ve işletmelere elektrik sağlamak üzere BAE'nin elektrik şebekesine bağlanmaya hazır olacak.

BAE, Arap dünyasında nükleer enerji santrali geliştiren ilk ve dünyada 33. ülke unvanına sahip oldu.

Ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini sağlaması hedeflenen santralin, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 5.6 gigawatt elektrik üreteceği ve her yıl 21 milyon tondan fazla karbon emisyonunun salınmasını önleyeceği kaydedildi.