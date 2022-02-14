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    BAE: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, yeni olumlu bir sayfa açacak

    Al Nahyan'ın Danışmanı Gargaş, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.
    • AA
    • 14.02.2022 - 08:42
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    BAE: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, yeni olumlu bir sayfa açacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

    BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyaretini değerlendirdi.

    "İKİLİ İLİŞKİLERDE YENİ OLUMLU BİR SAYFA"

    Gargaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

    Gargaş açıklamada, "Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'ye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açacak." ifadelerini kullandı.

    İSTİKRAR VE REFAH VURGUSU

    Bu ziyaretin, bölgenin istikrar ve refahını hedefleyen iş birliği köprülerini güçlendirmeye yönelik BAE'nin eğilimleriyle de uyumlu olduğuna işaret eden Gargaş, halkların refahının yanı sıra bölgenin kalkınma ve istikrarını desteklemek üzere BAE'nin dünya ülkeleri ile iletişim kanallarını güçlendirmeye devam edeceğine dikkati çekti.

    BAE: Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti, yeni olumlu bir sayfa açacak #1

    "MÜREFFEH BİR GELECEĞİ GARANTİLEMEK ÜZERE..."

    BAE politikasının olumlu ve rasyonel olarak bölgesel kalkınma ile barışın lehine olduğunu ifade eden Gargaş, şunları kaydetti:

    "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyareti de müreffeh bir geleceği garantilemek üzere bağlı kaldığımız bu doğrultuda gerçekleşiyor."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.

    BAE: Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti, yeni olumlu bir sayfa açacak #2

    ERDOĞAN'IN BAE PROGRAMI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

    Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak belirlenen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.


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