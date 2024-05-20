BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'dan Reisi sonrası mesaj: İran'la dayanışma içindeyim Tahran'a taziye mesajı gönderen Al Nahyan, helikopter kazasının trajik olduğunu söyledi. BAE lideri, İran'ın yanında olduklarını belirtti.

ensonhaber.com

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü üzerine taziye mesajı yayınladı.

Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter dağlık alanda düştü. Helikopterin enkazına, olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle ulaşılabildi.

Al Nahyan, ülkesinin İran ile "bu zor zamanda" dayanışma içinde olduğunu söylerken, kazadan alınan ölüm haberleri sebebiyle Tahran hükümetine ve İran halkına taziyelerini iletti.

"En derin başsağlığı dileklerimi sunuyorum"

Mesajını Arapça ve İngilizce paylaşan Al Nahyan, şu ifadeleri kullandı:

Trajik bir kaza neticesinde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve onlara eşlik edenlerin vefatlarından dolayı İran hükümetine ve halkına en derin başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

"BAE, bu zor zamanda İran'la dayanışma içindedir"

Allah'tan onlara ebedi istirahat vermesini niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. BAE, bu zor zamanda İran'la dayanışma içindedir.

AB'den taziye mesajı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, meydana gelen kazanın ardından İran'a taziye mesajı gönderdi. Michel, "Düşüncelerimiz, onların aileleriyle birlikte." dedi.

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği de İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü nedeniyle bu ülkeye taziyelerini iletti.