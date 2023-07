BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid'in kardeşi vefat etti Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten Nahyan ailesinin acı günü...

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanlık Divanı, Abu Dhabi Emiri temsilcisi Şeyh Said bin Zayed Al Nahyan'ın sağlık sorunları yaşadığını açıklanmıştı.

BAE resmi ajansında yer alan habere göre, birkaç gün önce sağlık sorunu yaşadığı açıklanan Said bin Zayid'in vefat haberi Başkanlık Divanı tarafından duyuruldu.

3 gün yas ilan edildi

Başkanlık Divanı'nın açıklamasında, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'in kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatından dolayı ülkede 3 gün resmi yas ilan edildiği ve bu süre zarfında bayrakların yarıya indirileceği ifade edildi.

Cenaze töreni düzenlendi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hayatını kaybeden Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi'deki Şeyh Sultan bin Zayed Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene devlet erkanları ve aile yakınları katıldı.

Şeyh Said bin Zayed Al Nahyan'ın hayatı

1965 yılında Al Ain'de doğmuş ve 1988 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi'nden siyaset bilimi ve ekonomi alanında lisans derecesi almıştır.

Mezun olduktan sonra Şeyh Said, Abu Dabi Planlama Dairesi'nin başkan yardımcılığı ve yürütme konseyi üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 1991 ile 1996 yılları arasında Deniz Limanları Dairesi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Aynı zamanda 2002-2003 yıllarında Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu'nun başkanlığını üstlenmiş, ülkedeki kalkınma projelerine katkıda bulunmuş ve Abu Dabi Kalkınma Konseyi üyesi olmuştur.

Sporun gelişmesinde önemli rol oynadı

Şeyh Said, babası Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'ı birçok uluslararası resmi ziyarette temsil etmiştir. Genel olarak sporu seven ve özellikle futbolu seven, ülkede sporun önemli kurucularından biridir. Ayrıca avcılık ve yüzme gibi hobileri de vardır.

Şeyh Said, ölümüne kadar Abu Dabi'nin temsilcisi olarak görev yapmış ve yürütme konseyi üyesi olmuş, aynı zamanda Al-Wahda Spor Kulübü'nün yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır.

Şeyh Said ayrıca ülkedeki önemli kalkınma projelerine katıldı ve Abu Dabi Kalkınma Konseyi üyesiydi.