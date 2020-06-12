BAE, İsrail'i ilhak konusunda uyardı

Ülkenin ABD Büyükelçisi, ilhak adımının bölgeye şok dalgaları göndereceğini söyledi.

İsrail, Filistin topraklarını ilhak etmeye hazırlanırken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Tel Aviv'e uyarı geldi.

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Otaiba, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimini, ilhak planını hayata geçirmemesi yönünde uyardı.

İsrail basınından Yediot Aharonot'a konuşan Otaibi, ilhak planının bölgede "şiddeti ateşleyeceği ve aşırılık yanlılarını harekete geçireceği" görüşünü paylaştı ve söz konusu adım için şu şekilde konuştu:

"İLHAK ADIMI, BÖLGEYE ŞOK DALGALARI GÖNDERİR" UYARISI

"Bölgeye şok dalgaları gönderecektir, özellikle de istikrarı en başta İsrail olmak üzere, bütün bölgeye fayda sağlayan Ürdün'e."

BAE'li büyükelçi, ilhak adımının İsrail'in Arap dünyası ve Birleşik Arap Emirlikleri ile iyileştirilmiş güvenlik, ekonomik ve kültürel bağlar kurma arzusunu kesinlikle altüst ettiğini kaydetti.

"İŞGAL KARARI, HER ŞEYİ BALTALAR"

Otaiba ayrıca, "Gördüğünüz bütün gelişmeler, İsrail'e karşı değişen tutum, insanların İsrail'i daha fazla kabul etmesi ve İsrail'e karşı daha az saldırgan olması, bunların hepsi işgal etme kararı ile baltanabilir." diye konuştu.

İSRAİL İLE BAE ARASINDAKİ YAKINLAŞMA

Son yıllarda aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile BAE'nin yakınlaşması dikkati çekiyor.

BAE yönetimi, Ekim 2018'de BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen judo turnuvasında İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin verilmesi, 28 Ekim'de İsrailli bir judocunun final maçını kazanması üzerine İsrail ulusal marşının Abu Dabi'de ilk kez çalınması, eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara'nın 30 Ekim 2018'de Dubai'deki telekomünikasyon konferansında konuşma yapması, Eski İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz'ın Temmuz 2019'da çevre konferansına katılmak için Abu Dabi'yi ziyaret etmesi, İsrailli firmaların Expo 2020 Dubai'ye davet edilmesi gibi adımlar üzerinden İsrail ile yakınlaşmaya başlamıştı.

(Yusuf el Otaiba)

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ İLHAK PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Ortadoğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.