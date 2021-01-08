BAE, Katar ile tüm sınırları açacak

BAE, Katar ile tüm sınırları açacak

Suudi Arabistan'daki zirve sonrasında Abu Dabi, Doha ile ilişkilerde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor.

Körfez'de Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katar ile yaptığı zirve sonrasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Katar ile varılan anlaşma gereği 3,5 yıldır kapalı olan tüm sınırları yarından itibaren yeniden açacağı belirtildi.

HAVA, KARA VE DENİZ SINIRLARI YENİDEN AÇILACAK

BAE'nin resmi ajansı WAM'daki habere göre Abu Dabi yönetiminin, yarından itibaren Katar'la olan tüm hava, kara ve deniz sınırlarının yeniden açılacağı ifade edildi.

BAE Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, dün düzenlediği basın toplantısında, "Ula Anlaşması'na göre KİK ülkeleri arasındaki seyahat ve ticaret, anlaşmanın imzalanmasından itibaren bir hafta içinde yeniden başlayacak." demişti.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya gelip gelmişti.

El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.