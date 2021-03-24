BAE Maliye Bakanı Maktum hayatını kaybetti

BAE'de yıllardır Maliye Bakanlığı yapan Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum'un ölüm nedeni açıklanmadı. Dubai Emiri, kardeşinin ardından paylaşım yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanı ve Dubai Emiri'nin kardeşi Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum yaşamını yitirdi.

BAE medyasında yer alan haberlere göre Al Maktum, 74 yaşında hayatını kaybetti.

1971'DEN BU YANA MALİYE BAKANLIĞI YAPTI

Al Maktum, aynı zamanda BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un da yardımcısıydı.

Ülkenin ilk kabinesinin kurulduğu 1971'den bu yana Maliye Bakanlığı yapan Al Maktum'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.

DUBAİ EMİRİ'NİN PAYLAŞIMI

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit el Maktum, Twitter hesabından kardeşi Maktum'un fotoğrafını paylaştı.

Şeyh Maktum, paylaşımında Bakara Suresi'nin 156'ncı ayeti olan "Biz Allah'a aitiz ve O'na döneceğiz." ifadesine yer verdi.