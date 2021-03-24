Euro
9.469
0.08%
Dolar
7.9954
0.7%
Altın
446.16
1.18%
Borsa
1.382
0.33%
Bitcoin
449.999
5.39%
EXEN Coin
12.33
-2.14%
5ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 5 C

    BAE Maliye Bakanı Maktum hayatını kaybetti

    BAE'de yıllardır Maliye Bakanlığı yapan Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum'un ölüm nedeni açıklanmadı. Dubai Emiri, kardeşinin ardından paylaşım yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.03.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BAE Maliye Bakanı Maktum hayatını kaybetti

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanı ve Dubai Emiri'nin kardeşi Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum yaşamını yitirdi.

    BAE medyasında yer alan haberlere göre Al Maktum, 74 yaşında hayatını kaybetti.

    1971'DEN BU YANA MALİYE BAKANLIĞI YAPTI

    Al Maktum, aynı zamanda BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un da yardımcısıydı.

    Ülkenin ilk kabinesinin kurulduğu 1971'den bu yana Maliye Bakanlığı yapan Al Maktum'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.

    DUBAİ EMİRİ'NİN PAYLAŞIMI

    Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit el Maktum, Twitter hesabından kardeşi Maktum'un fotoğrafını paylaştı.

    Şeyh Maktum, paylaşımında Bakara Suresi'nin 156'ncı ayeti olan "Biz Allah'a aitiz ve O'na döneceğiz." ifadesine yer verdi.

    BAE Maliye Bakanı Maktum hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir