BAE sel felaketi için bütçeden 545 milyon dolar ayırdı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede 8 gün önce meydana gelen sel felaketinin zararını karşılamak için yaklaşık 545 milyon dolar tahsis ettiklerini duyurdu.

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AA

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağışı yaşandı..

Günlük yaşamı durma noktasına getiren yağışlardan etkilenen Dubai'de araçlar yollarda ilerleyemezken, vatandaşlar da sel sularında mahsur kaldı..

24 saat içinde 1,5 yıllık yağışın meydana geldiği Dubai'de yaralar sarılmaya başlanıyor.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum'un da katıldığı başkent Abu Dabi'de gerçekleştirilen kabine toplantısında, ülkede geçtiğimiz günlerde yaşanan hava koşullarının sonuçları ve etkileri görüşüldü.

Hasar kontrolü, ailelere destek ve altyapı incelemesi talimatları verildi

Toplantıda konuşan BAE Başbakanı Al Maktum, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in selden kaynaklanan hasarın kontrolü, ailelere destek verilmesi ve altyapının derhal incelenmesi yönünde talimatlar verdiğini belirtti.

"Hasarın giderilmesi için 545 milyon doları onayladık"

Vatandaşlarının ve bölge sakinlerinin güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Al Maktum, şunları söyledi:

Vatandaşların konutlarında, evlerinde meydana gelen hasarların giderilmesi için 2 milyar dirhem (yaklaşık 545 milyon dolar) tutarında bir miktarı onayladık. Bu dosyanın takibi, evlerdeki hasarların belirlenmesi ve tazminatların ödenmesi için bakanlık komitesi oluşturduk.

Altyapı zararları değerlendirilecek

Al Maktum, ayrıca Bakanlar Kurulu'nda sağanak ve su baskınlarının altyapıya verdiği zararları değerlendirmek, devlet düzeyinde çözüm ve tedbirler önermek üzere Enerji ve Altyapı Bakanlığı başkanlığında bir komisyon oluşturduklarını aktardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)