BAE'de Kadir Gecesi idrak edildi Abu Dabi'deki Şeyh Zayid Camii'nde bir araya gelenler, ellerini semaya açtı. Dualar sırasında bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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AA

Kadir Gecesi dolayısıyla dünyanın dört bir yanındaki camilerde programlar düzenlendi.

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece kapsamında Abu Dabi'deki Şeyh Zayid Camii'nde yoğunluk yaşandı.

Camiyi doldurdular

Müslümanlar 40 bin kişinin aynı anda toplanabildiği Şeyh Zayid Camii'nde gece boyu ibadet etti.

Edilen dualar sırasında gözyaşlarını tutamayan BAE'liler objektiflere yansıdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)