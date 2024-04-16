İHA
Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı.
Uçak sel sularında zorlukla ilerledi
Flydubai Hava Yolu'na ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
Uçuşlar askıya alındı
Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar, 25 dakika süreyle askıya alındı. Havalimanında 21 yurt dışı ve 24 yurt içi uçuş iptal edilirken, 3 uçuş ise komşu havalimanlarına yönlendirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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