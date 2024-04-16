BAE'de sel! Dubai Havalimanı sular altında kaldı Birleşik Arap Emirlikleri’nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı sular altına kalırken, uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi.

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İHA

Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'ı şiddetli yağış vurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı.

Uçak sel sularında zorlukla ilerledi

Flydubai Hava Yolu'na ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Uçuşlar askıya alındı

Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar, 25 dakika süreyle askıya alındı. Havalimanında 21 yurt dışı ve 24 yurt içi uçuş iptal edilirken, 3 uçuş ise komşu havalimanlarına yönlendirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)