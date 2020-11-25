BAE'den Cezayir'e yaptırım tehdidi

İsrail'le normalleşme adımlarının öncüsü olan BAE, Cezayir'in hem Türkiye yanlısı politika izlemesi hem de İsrail'le mesafeli olmasından ötürü, ülkeye ekonomik yaptırım uygulayacağını söyledi.

Cezayir'in Türkiye'nin Libya'ya müdahalesini desteklemesinden bu yana Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasından soğuk rüzgarlar esiyor.

Son olarak Cezayir'in İsrail'le normalleşmeyeceğini belirtip bu girişimde bulunan ülkeleri de kınaması sonrası BAE'den tepki geldi.

Fransa’da yayın yapan Maghreb Intelligence adlı haber sitesi, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed’in Cezayir'i tehdit ettiğini duyurdu.

YAPTIRIM TEHDİDİ

Cezayir'e tehdit dolu bir mektup yollayan Zayed, Cezayir’in İsrail ile normalleşme konusundaki sert açıklamaları ve Libya konusunda Türkiye’den yana tutumu dolayısıyla siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulanabileceği dile getirildi.

Maghreb Intelligence tarafından yayınlanan haberde BAE, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un normalleşme konusundaki açıklamasına öfkesini gizlemezken; ayrıca, Cezayir’e üst düzey bir güvenlik yetkilisi aracılığıyla “düşmanca politikalardan rahatsızlık duyulduğu” mesajını iletti.

CEVAP GELMEDİ

Abu Dabi’nin geçtiğimiz Eylül ayında imzaladığı gizli mektubu, Tebbun yanıtsız bıraktı.

Tebbun’un halihazırda zor ve karmaşık olan bölgesel sorunlar nedeniyle mektuba yanıt vermemeyi seçtiği vurgulandı.