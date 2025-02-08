BAE’den Fransa’ya 50 milyar euroluk dev yapay zeka yatırımı

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yapay zeka alanında küresel liderlik hedefi doğrultusunda dev bir yatırıma imza attı.

Son yıllarda dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımlarına hız veren ülke, Fransa ile stratejik bir iş anlaşması gerçekleştirdi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Fransa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

50 MİLYAR EUROLUK YAPAY ZEKA YATIRIMI

Görüşmenin ardından BAE yönetimi, Avrupa’nın en büyük yapay zeka veri merkezlerinden birini Fransa’da inşa edebilmek için ülkeye 50 milyar euroyu bulan bir yatırım taahhüdünde bulundu.

İki ülke arasındaki bu gelişme, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ve Mubadala Yatırım Şirketi CEO'su Haldun El Mubarek arasında gerçekleşen imza töreniyle resmiyet kazandı.

İmza töreninde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve BAE'li mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan hazır bulundu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK YAPAY ZEKA VERİ MERKEZİ OLACAK

Anlaşmaya göre, Fransa’ya kurulacak yapay zeka veri merkezi 1 gigawatt işlem kapasitesine sahip olacak.

Bu ölçek, Google ve Microsoft’un dev veri merkezleriyle kıyaslanabilecek seviyede.

Fransa hükümeti, veri merkezinin kesin konumunu henüz belirlemedi ancak ülke genelinde 35 farklı noktanın değerlendirme sürecinde olduğu bildirildi. Hükümet, idari süreçleri hızlandırarak projenin kısa sürede hayata geçirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Bu yatırım yalnızca bir veri merkezi inşasıyla sınırlı kalmayacak. Anlaşma;

İleri teknoloji yarı iletkenlerin (çiplerin) tedarikini,

Yetenek geliştirme programlarını,

Sanal veri elçiliklerinin oluşturulmasını,

Fransa ve BAE’nin yapay zeka altyapısının güçlendirilmesini kapsıyor.

Elysée Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Bu ortaklık, iki ülkenin bağımsız ve egemen bir yapay zeka altyapısı oluşturma hedefinin önemli bir adımıdır” ifadelerine yer verildi.

"FRANSA İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT"

Fransa Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Bakanı Clara Chappaz, bu yatırımın ülke için dönüştürücü bir adım olacağını belirtti. Bir teknoloji zirvesinde konuşan Chappaz, “Bu yatırımın ölçeği ve kapsamı, Fransa’nın küresel yapay zeka yarışında hız kazanması için büyük bir fırsattır” dedi.

Anlaşma, Fransa’nın ABD ve Çin gibi yapay zeka devleriyle rekabet etme hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

BAE’DEN KÜRESEL TEKNOLOJİ ATAĞI

BAE’nin yapay zeka yatırımları bu anlaşmayla sınırlı değil. Emirlikler, ABD’de yürütülen Stargate projesi kapsamında büyük ölçekli veri merkezleri inşa etmeye devam ediyor. Fransa’daki bu yeni yatırım ise, BAE’nin küresel yapay zeka ekosisteminde liderlik hedefinin önemli bir adımı olarak görülüyor.

Fransa ve BAE’nin yapay zeka alanındaki stratejik ortaklığı, sadece iki ülkeye ekonomik büyüme ve istihdam sağlamayacak, aynı zamanda Avrupa ve Orta Doğu’nun küresel yapay zeka arenasındaki gücünü artıracak.