BAE'den İsrail'de büyükelçilik için resmi talep

Abu Dabili yetkililer, büyükelçilik açma isteklerini İsrailli yetkililere iletti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İsrail'e yapılan ilk üst düzey ziyaretteki heyetle çalışma yemeğinde bir araya geldi.

İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından BAE, İsrail'de büyükelçilik açma isteğini Tel Aviv yönetimine iletti.

MEKTUBU İSRAİLLİ BAKANA İLETTİLER

BAE Dışişleri Bakanı Danışmanı Ömer Saif Gobaş, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın İsrail'de büyükelçilik açmak için gönderdiği mektubu Bakan Ashkenazi'ye sundu.

ABU DABİ'DE BÜYÜKELÇİLİK BEKLENTİSİ

Bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine verdiği destekten dolayı Ashkenazi'ye teşekkür ederken, İsrail'in de kısa sürede Abu Dabi'de büyükelçiliğini açmasını umduğunu belirtti.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

BAE'den İsrail'e ilk ticari uçuş gerçekleştirildi ViDEO