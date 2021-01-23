BAE'nin ABD'den alacağı silahların fiyatı 23 milyar dolar

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçiliği, Trump ile Beyaz Saray'daki son günlerinde F-35 tipi savaş uçağı ve SİHA içeren 23 milyar dolarlık 'savunma paketi'ni imzaladıklarını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Washington Büyükelçiliği, internet sitesinde eski ABD Başkanı Donald Trump’ın son günlerinde ABD ile yapılan “savunma paketi” anlaşmasına ilişkin bir açıklama yayınladı.

BAE'YE 23 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATTILAR

Açıklamada BAE’nin, ABD ile F-35 tipi savaş uçağı ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) içeren 23 milyar dolarlık “savunma paketi” anlaşması imzaladığı doğrulandı.

TRUMP, BAŞKANLIĞININ SON GÜNÜNDE İMZALADI

Açıklamaya göre, maliyetler, teknik özellikler ve beklenen teslimat programları da dahil olmak üzere satın alma şartları salı günü onaylandı ve kesinleşti.

Açıklamada, sözleşmelerde 10,4 milyar dolar değerinde 50 F-35 tipi savaş uçağının, 2,97 milyar dolar değerinde 18 MQ-9B SİHA’nın ve 10 milyar dolar değerinde çeşitli mühimmatın yer aldığı bildirilirken, BAE’nin gerginliği azaltma ve yeni bir bölgesel diyalog kurma isteği de teyit edildi.