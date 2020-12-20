Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı gerçekleştirildi. Bazı bölgelerden de duyuldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırının sesi Bağdat'ın bazı bölgelerinden de duyuldu.

BİR KISMI YERLEŞİM YERLERİNE DE DÜŞTÜ

Atılan füzelerden bir kısmının Yeşil Bölge'ye yakın yerleşim yerlerine düştüğü ifade edildi. Saldırıya ilişkin bazı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Irak makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı İZLE



DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ FÜZEYLE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

ABD Bağdat Büyükelçiliğine daha önce birçok kez füzeyle saldırı düzenlenmiş, bu saldırıların İran'a yakın bazı Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.