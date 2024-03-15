Bağdat'ta güvenlik zirvesi: Türkiye ile Irak arasındaki toplantının sonucu dünyanın gündeminde İki ülke arasında gerçekleştirilen güvenlik toplantısının çıktılarına dikkat çekildi. Taraflar arasındaki güvenlik bağlarının ivme kazandığı vurgulandı.

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ensonhaber.com

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'a kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Bağdat'taki güvenlik zirvesinin ardından yayınlanan 7 maddelik ortak bildiride terör örgütü PKK’nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi olduğu vurgulandı.

PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının, Irak Anayasası’nı ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Ankara ile Bağdat arasındaki gizli görüşmeyi yakından takip eden dünya basını, gelişmeleri okurlarıyla paylaştı.

Bloomberg: Dönüm noktası

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ve Irak'ın PKK'ya karşı güvenlik anlaşması üzerinde mutabakata vardığını aktardı.

Anlaşmanın "dönüm noktası" niteliğinde olduğu belirtilerek, Kuzey Irak'ın dağlarında saklanan PKK'lı teröristleri hedeflediği kaydedildi.

Anlaşmanın ayrıca, iki ülkenin büyük bir ticaret yolu inşa etmeye ve Kuzey Irak'tan Türkiye kıyılarına uzanan önemli bir petrol boru hattını yeniden hayata geçirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleştirildiği bildirildi.

Reuters: Türkiye memnuniyetle karşıladı

İngiltere merkezli Reuters, Türkiye ile Irak'ın Bağdat'ta güvenlik konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı.

Irak'ta yasa dışı PKK'ya karşı alınacak potansiyel tedbirler de dahil olmak üzere bazı meselelerin ele alındığı ifade edildi.

Türkiye'nin, Irak Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK'yı "Irak'ta yasaklı örgüt" olarak değerlendirme kararını memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

Al-Monitor: Güvenlik bağları ivme kazandı

Türkiye ile güvenlik bağları ivme kazanan Irak'ın, PKK'yı yasaklı örgüt olarak tanımladığını belirten Al-Monitor, kararın, Türk ve Iraklı yetkililer arasında Bağdat'ta yapılan üst düzey görüşmelerin ardından geldiği notunu paylaştı.

ABD ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak listelenen PKK'nın merkezinin Irak'ın kuzeyi olduğu hatırlatılarak, Türkiye'nin bu bölgeye hava saldırıları düzenlediği ve yüzlerce askeri karakolu elinde tuttuğu anımsatıldı.