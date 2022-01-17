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    Bağdat'ta iki ayrı yerde patlama: 2 yaralı

    Bağdat'ta iki ayrı yerde patlama meydana geldi. Patlamalarda 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 00:38
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 00:42
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    Bağdat'ta iki ayrı yerde patlama: 2 yaralı

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta iki yarı patlama meydana geldi.

    Patlamalardan birinin başkentin merkezindeki el-Kerrade bölgesindeki Vasik Meydanı’nda yer alan Cihan Bankası önünde meydana geldiği ve patlama sonucu bankayı korumakla görevli 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı aktarıldı. Patlamada olay yerinde bulunan bir aracın da hasar gördüğü belirtildi.

    İkinci patlamanın ise Irak Ulusal Tiyatro yakınında bulunan alkol satan bir dükkanın önünde meydana geldiği ifade edildi. Söz konusu patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı, sadece maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

    Bağdat ta iki ayrı yerde patlama: 2 yaralı #1

    ÇEŞİTLİ YERLERE SALDIRILAR DÜZENLENDİ

    Son birkaç gündür şiddet eylemlerinin arttığı Bağdat’ta geçen hafta Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığındaki Takaddüm Hareketi, Sünni lider Hamis Hançer başkanlığındaki Azim Hareketi ve Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ofislerine saldırı düzenlenmişti.

    Bağdat'ta iki ayrı yerde patlama: 2 yaralı VİDEO

    Bağdat ta iki ayrı yerde patlama: 2 yaralı #2

    Bağdat ta iki ayrı yerde patlama: 2 yaralı #3

    Bağdat ta iki ayrı yerde patlama: 2 yaralı #4


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