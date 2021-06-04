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    Bağdat’ta şiddetli patlama: 4 ölü

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarından meydana gelen tüp patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 04.06.2021 - 01:41
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    Bağdat’ta şiddetli patlama: 4 ölü

    Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezindeki Kazımiye bölgesinde yer alan bir halk pazarında patlamış mısır satan bir tezgahın kullandığı tüp aniden infilak etti.

    4 ÖLÜ, 20 YARALI

    Halkın pazarda bulunduğu saatte meydana gelen şiddetli patlama sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

    Yaralanmaların çoğunun patlama sonrası meydana gelen izdiham nedeniyle meydana geldiği öğrenilirken, olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Yaralıların yarısının tedavi gördükten sonra taburcu edildiği aktarıldı.

    Bağdat’ta şiddetli patlama: 4 ölü VİDEO

    Bağdat’ta şiddetli patlama: 4 ölü #1

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