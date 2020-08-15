Bahreyn Kralı Bin İsa, BAE-İsrail normalleşmesini kutladı

İsrail ile anlaşan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile görüşen Hamed bin İsa Al Halife, bu sayede Orta Doğu'da istikrarın önünün açılacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yaptı.

Bahreyn, iki ülkenin anlaşmasını kutladı. Bahreyn resmi haber ajansına (BNA) göre, Kral Hamed bin İsa Al Halife ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid telefon görüşmesi yaptı.

BAHREYN'DEN BAE'YE KUTLAMA

Bin İsa, "barışa dönük tarihi adım" olarak değerlendirdiği normalleşme anlaşmasından dolayı Bin Zayid'i kutladı.

Bahreyn Kralı, söz konusu adımın barış çabalarını ileriye götüreceğini, Orta Doğu'da istikrarı açacağını öne sürdü.

İSRAİL İLE ANLAŞAN ÜÇÜNCÜ ARAP ÜLKESİ

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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