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    Bahreyn'de İsrail'in büyükelçilik binası için resmi açılış yapıldı

    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Bahreynli mevkidaşıyla elçilik binasını açtı. Lapid, açılışın ardından "Körfez'de büyük ve tarihi bir adım attık" dedi.
    • AA
    • 01.10.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 09:59
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    Bahreyn'de İsrail'in büyükelçilik binası için resmi açılış yapıldı

    İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

    Anlaşmanın ardından iki ülke arasındaki ilişkiler ivme kazanırken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi ziyaret kapsamında Bahreyn'e gitti.

    MANAMA BÜYÜKELÇİLİĞİ BİNASI İÇİN AÇILIŞ TÖRENİ

    Ziyaret kapsamında Lapid, ülkesinin Manama Büyükelçiliği'nin resmi açılışını yaptı.

    Büyükelçiliğin açılış kurdelesini Lapid ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani kesti.

    "KÖRFEZ'DE TARİHİ BİR ADIM ATTIK"

    Açılış sırasında yaptığı konuşmada Lapid, "İsrail, bugün Körfez'de büyük ve tarihi bir adım attı." ifadesini kullandı.

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