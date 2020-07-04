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    Bakan Akar Libya'da Mehmetçik'le buluştu

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'daki Mehmetçik'le bir araya geldi.
    • AA
    • 04.07.2020 - 13:28
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    Bakan Akar Libya'da Mehmetçik'le buluştu #1

    Milli Savunma Bakanı Hulusi  Akar, askeri helikopterlerle Mitiga Havaalanından, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisini ziyaret etti.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Savaş Harekat Merkezi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, gemi personeli ile sohbet etti.

    Ayrıntılar geliyor...

    Bakan Akar Libya'da Mehmetçik'le buluştu #2

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