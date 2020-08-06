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    Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü

    Ziyarete, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo'nun da katılacağı belirtilirken Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı ile görüştü.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 11:04
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    Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü

    Türkiye'den Libya'ya resmi bir ziyaret daha gerçekleştirildi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya gitti.

    Ziyaret öncesinde Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte 6 Ağustos 2020 tarihinde, Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." denildi.

    ÜÇ ÜLKENİN ORTAK GÜNDEMİ KONUŞULACAK

    Açıklamada, söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi.

    Bakan Çavuşoğlu, Libya'da ViDEO

    Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü #1

    SERRAC İLE GÖRÜŞTÜ

    Bakan Çavuşoğlu, Libya'daki resmi temasları kapsamında Başbakan Fayiz es-Serrac ile görüştü.

    Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü ViDEO

    Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü #2

    Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü #3

    Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü #4

    Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü #5

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