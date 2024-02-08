Bakan Fidan, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu'yla görüştü
AA & Ensonhaber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu'nu ağırladı. İkili, görüşme gerçekleştirdi.

Fidan-Ertuğruloğlu görüşmesi

Bakanlığın X sosyal medya hesabından Başkent'teki görüşmeye dair yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Türkiye-KKTC ilişkileri gündemde

Görüşmede konuşulduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, Türkiye-KKTC ilişkilerinin ele alındığı belirtiliyor.