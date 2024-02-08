Bakan Fidan, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu'yla görüştü

AA & Ensonhaber
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara'ya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu'nu ağırladı. İkili, görüşme gerçekleştirdi.
Fidan-Ertuğruloğlu görüşmesi
Bakanlığın X sosyal medya hesabından Başkent'teki görüşmeye dair yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.
Türkiye-KKTC ilişkileri gündemde
Görüşmede konuşulduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, Türkiye-KKTC ilişkilerinin ele alındığı belirtiliyor.
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