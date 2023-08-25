Bakan Fidan'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması: Yeniden canlandırılması önceliğimiz Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz Tahıl Koridoru hakkında, "Bu girişimin yeniden canlandırılması Türkiye için bir öncelik. Dünya Gıda Güvenliği için ve insani çabalar için ayrı bir yer tutuyor bu girişim." dedi.

İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’daki resmi temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, başkent Kiev’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan konuşmasında şunları dedi:

"Karadeniz girişiminin tekrar canlandırılmasına yönelik çabalarımız sürüyor"

“Bildiğiniz gibi ülkemizin ve Birleşmiş Milletlerin arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz girişimi maalesef 17 Temmuz’da sona erdi. Bu girişim sayesinde 33 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ürününün küresel pazarlara ulaşması sağlanmıştı. Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını görüyoruz. Karadeniz girişiminin getirdiği kazanımlar kaybedilmeden sürecin bir an önce tekrar canlandırılmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz."

“Diyaloğa devam edeceğiz”

Tüm taraflarla her düzeyde diyaloğa devam edeceğini belirten Bakan Fidan, “Türkiye, 2014’te Kırım'ın ilhakının ardından Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini tereddütsüz biçimde ortaya koymuştu. Aynı tutumu 24 Şubat 2022 sonrasında da gösterdik. Bugünkü görüşmelerimize ikili ilişkilerimize tüm veçheleriyle ele alacağız. Stratejik ortağımız Ukrayna olan ilişkilerimiz savaşa rağmen gelişmeye devam etmekte” ifadelerini kullandı.

“Zelensky Hükümeti Kırım Tatar Türklerin haklarını kuvvetlendirmesi için önemli adımlar attı”

Ekonomik ilişkilerin savaşın sınamalarından en az yüzeyde zarar görmesi için çabalamaya devam edeceğini kaydeden Bakan Fidan, “Bugün yaptığımız görüşmelerde ayrıca ülkelerimiz arasında önemli bir köprü olan Kırım Tatar Türkleri'ne birlikte nasıl daha fazla destek olabileceğimizi de ağırlıklı olarak görüştük. Zelenskiy Hükümeti Kırım Tatar Türklerin haklarını kuvvetlendirmesi için önemli adımlar attı. Bu konuda Ukrayna'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

"Tahıl koridorunun yeniden canlandırılması Türkiye için bir öncelik"

Konuşmasının devamında Bakan Fidan, şunları kaydetti: