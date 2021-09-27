Bakü'de, şehitlerin fotoğrafları ile yürüyüş yapıldı

2'nci Dağlık Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde, Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan binlerce kişi ellerinde şehitlerin fotoğraflarıyla yürüyüş yaptı.

Dağlık Karabağ bölgesinin büyük bir bölümünün Ermenistan işgalinden kurtuluşunun adı olan 2'nci Dağlık Karabağ Savaşı’nın 1’inci yıl dönümü kutlamaları, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de görkemli bir şekilde sürüyor...

27 Eylül günü başlayıp Türkiye’nin desteği ile 44 gün süren 2’nci Karabağ Savaşı, 30 yıllık hasreti bitirdi. Azerbaycan ordusu 5 şehir, 4 kasaba, 286 köyü işgalden kurtardı.

Azerbaycan halkının özlemini bitiren 2’nci Dağlık Karabağ Savaşı, ülkede Vatanseverlik Savaşı olarak da anılmaya başlandı.

2 BİN 907 ŞEHİT UNUTULMADI

Zaferin birinci yıl dönümünde, verilen mücadelede hayatlarını kaybeden 2 bin 907 şehit unutulmadı.

Şehit aileleri sabahın erken saatlerinde kabristanlara akın etti.

Bağımsızlık Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, ellerinde şehitlerin fotoğrafları ile yürüyüş yaptı.

ASKER ÜNİFORMALARI GİYDİLER

Yürüyüşün ön saflarında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yer aldı.

Hem Cumhurbaşkanı Aliyev hem eşi Mihriban Aliyev, şehitlerin fotoğraflarını asker üniformaları giyerek taşıdı.

MİHRİBAN ALİYEV PAYLAŞTI

Yürüyüşe ilişkin anların fotoğraflarını paylaşan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyev, “Bakü'de, Vatanseverlik Savaşı sırasında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için yapılan savaşlarda şehit olan, öldürülen siviller, asker ve subayların anısına bir yürüyüş düzenlendi.” ifadelerini kullandı.