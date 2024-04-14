Bali'de tören! Hindu geleneklerine göre ölü yaktılar

AA & Ensonhaber

Endonezya'nın Bali Adası'nda ölü yakma töreni düzenlendi.

Hindu geleneklerine göre gerçekleştirilen törende, Ubud kraliyet ailesinin üyesi Tjokorda Bagus Santaka yakıldı.

Gianyar bölgesindeki tören kapsamında Santaka'nın naaşı, boğa şeklindeki tabuta yerleştirildi.

Naaşı ateşe verdiler

Naaş, çeşitli dekorlarla süslenmiş 25 metre yüksekliğindeki kulede saraydan ölü yakma alanına taşındı. Yürüyüşe yaklaşık 4 bin kişi eşlik etti.

Daha sonra Santaka'nın naaşının bulunduğu tabut ateşe verildi. O anlar objektiflere yansıdı.

"Saygı duyulan bir şahsiyetti"

Cansız bedeni ateşe verilen kraliyet ailesi üyesi hakkında yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hayatında Ubud gelenekleri alanında uzman olan; geleneksel liderler ve yerli halk tarafından büyük saygı duyulan bir şahsiyetti.



Düşük profilli bir figürdü; öne çıkmak istemezdi. Rahat bir hayat yaşıyordu.