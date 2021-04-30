Yüzlerine maske resmi yaparak markete giren 2 kişinin sınır dışı edilmesi gündeme geldi.

Bali'de maskesiz bir şekilde markete gitmek isteyen ancak başarılı olamayan 2 kişi ilginç bir yola başvurdu.

Josh Paler Lin ve Leia Se adlı 2 sosyal medya fenomeni yüzlerine maske resmi yaparak markete girmeyi başardı.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN YAYINLADILAR

Maske makyajı ile markete girmeyi başaran fenomenler şaşkına döndü. Güvenlik görevlisi tarafından dikkat edilmeden içeri alınan Paler ve Se, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bali'de yüzlerine maske resmi yapan fenomenlere ceza VİDEO

ÖZÜR DİLEDİLER AMA...

Kısa sürede binlerce kez izlenen görüntüler, fenomenlerin başına gelenlerin başlangıcı oldu. Eleştiri toplayan ikili, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarından görüntüleri kaldırarak özür diledi.

Ancak fenomenlerin özürleri yeterli olmazken, görüntüler bu kez yetkilileri harekete geçirdi.





SINIR DIŞI MI EDİLECEKLER?

Maske takmayarak markete giren ikilinin pasaportuna el kondu. Bu kez fenomenlerin sınır dışı edilmesi gündemde.

Göçmen Bürosu ile Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı incelemelerinin ardından sosyal medya fenomenlerinin sınır dışı edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

