Bangladeş, Arakanlı Müslümanları ıssız adaya gönderiyor

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen Arakanlı Müslüman mültecilerin ikinci grubunu Bhasan Char Adası'na gönderdi.

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, 1804 Arakanlı Müslüman Bangladeş donanmasına ait 7 gemiyle Bhasan Char Adası'na doğru yola çıktı.

Bhasan Char Projesi'nin Direktörü ve emniyet görevlisi Abdullah el Mamun Chowdhury, adaya yeni gelecek grubu karşılamaya hazır olduklarını belirtti.

Bangladeş, aralık başında 1642 kişiden oluşan ilk grubu Ada'ya yerleştirmişti.

MÜSLÜMANLARIN ISSIZ ADAYA YERLEŞTİRİLMESİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a taşınmaya başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı.

Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na "bağımsız bir BM değerlendirmesi" olmadan yerleştirildiği yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM VE İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ 'SOYKIRIM' OLARAK ADLANDIRIYOR

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.