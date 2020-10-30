Bangladeş'e Atatürk büstü dikiliyor

Bangladeş’in başkenti Dakka’da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün inşası başladı.

Bangladeş'te Türkiye Dakka Büyükelçiliği tarafından başlatılan projenin açılışına elçilik yetkilileri katılırken, çalışmalar en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

ATATÜRK CADDESİ'NE DİKİLECEK

Ankara'dan gönderilen büstün şimdilik Dakka Büyükelçiliğinde bulunduğu aktaran yetkililer, çalışmalar tamamlandığında büstün başkent Dakka’da bulunan şehrin en önemli ve kalabalık caddelerinden olan Kemal Atatürk Caddesi'ndeki yerini alacağını ifade etti.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre Bangladeş'in kurucusu olarak bilinen Cumhurbaşkanı Sheikh Mujibur Rahman’ın büstü de eşzamanlı olarak Ankara’da dikilecek.