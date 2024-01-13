İHA
Bangladeş’in başkenti Dakka’da korkunç bir yangın meydana geldi...
Gecekondu mahallesi Mollabari’de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
300 ev kül oldu
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, itfaiye ve Sivil Savunma'dan yapılan açıklamaya göre yangın faciasında bir kadın ile çocuğu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Mahallede 300 evin küle döndüğü yangının nedeni henüz bilinmiyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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