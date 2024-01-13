Bangladeş’te gecekondu mahallesinde yangın: 300 ev kül oldu Başkant Dakka’da bulunan bir gecekondu mahallesinde çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 300 ev ise küle döndü. Evlerini kaybeden vatandaşlar, gözyaşlarına boğuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bangladeş’in başkenti Dakka’da korkunç bir yangın meydana geldi...

Gecekondu mahallesi Mollabari’de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

300 ev kül oldu

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, itfaiye ve Sivil Savunma'dan yapılan açıklamaya göre yangın faciasında bir kadın ile çocuğu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Mahallede 300 evin küle döndüğü yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)