Bangladeş'te yangın: 130'dan fazla kişi aranıyor Bangladeş'in Narayanganj bölgesindeki lastik fabrikasında çıkan yangında kaldıkları değerlendirilen 130'dan fazla kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

AA

Bangladeş hem sel hem de yangın felaketiyle boğuşuyor.

Narayanganj bölgesindeki lastik fabrikasında 25 Ağustos'ta çıkan yangının bilançosu ağır...

Yangında kaybolan veya kısmen çöken binanın enkazında kaldıkları değerlendirilen 130'dan fazla kişi aranıyor. Ancak aramalarda henüz bir ize rastlanılmadığı öğrenildi.

6 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

İtfaiye biriminden yetkililer, yangının bir gün sonra kontrol altına alındığını ancak küçük yangınların sürebileceğini belirtti.

Yetkililer, yangının uzun sürmesi, kimyasallar ve su basıncı nedeniyle 6 katlı fabrika binasının kısmen çöktüğünü, bu nedenle kayıp kişileri arama çalışmalarının zorlaştığını bildirdi.

"BU ŞARTLARDA KAYIPLARI BULMAMIZ OLASI DEĞİL"

Bölge yetkililerinden Hamidur Rahman, yaptığı açıklamada "Çok miktarda kimyasal yandı. Bu yüzden burada cesetler olsa bile bu şartlarda bulmamız olası değil" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)