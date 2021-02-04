Ayaklarıyla bango çalan ördeğin yeteneği oldukça dikkat çekti.

Evinde bango bulunan bir genç, kucağına aldığı ördeğe ritim tutturdu.

Bangonun üzerinde duran ördeğin ayaklarıyla müzik yapması, eğlenceli anlara sebep oldu.

Ritim konusunda oldukça başarılı olduğu görülen ördek, kendisini izleyenleri gülümsetti.

Ördeğin o anları ise gencin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bango çalan sevimli ördek