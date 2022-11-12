Banksy, çizimiyle Ukrayna'da ortaya çıktı

Ünlü grafiti sanatçısı, çizdiği jimnastikçiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, bu kez Ukrayna'da ortaya çıktı.

Kiev'e bağlı Borodianka kasabasında bir dizi duvar resminin göze çarpmasından sonra, anonim grafiti sanatçısının savaşın yıktığı ülkede olduğuna dair spekülasyonlar artıyordu.

Banksy'nin çizdiği graffiti

Banksy'nin son eseri, kasabada yıkılan bir binanın duvarına çizdiği resim oldu.

Ünlü grafiti sanatçısının çiziminde ellerinin üzerinde duran bir jimnastikçi tasvir edildi.

Üç fotoğraf paylaştı

Instagram hesabından ilgili üç kareyi paylaşayan Banksy, "Borodyanka, Ukrayna." diye yazdı.

Borodyanka, 24 Şubat'ta başlayan Rus saldırılarında en çok hasar alan yerlerden biri oldu.

Rusya ordusunun kontrolüne geçen kasaba, daha sonra Ukrayna tarafından geri alındı.