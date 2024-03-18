Banksy, yeni eseriyle Londra'da görüldü Sokak sanatçısı Banksy'nin duvar çizimi kameraya yansıdı. Bölge sakinleri, gördükleri manzara karşısındaki hislerini dile getirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, yeni eseriyle bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıktı.

Finsbury Park'ta Banksy'ye ait olduğu belirlenen eser, bir duvara çizilmiş halde objektiflere yansıdı.

Konuyla ilgili yetkililer, sanat eserinin "kesinlikle" Banksy'nin tüm izlerini taşıdığını vurguladı.

Banksy'nin yeni çizimi

Şehirdeki tabelalarla aynı yeşillikte uygulanan resim, kesilmiş bir ağacın önüne yeşil yapraklar gibi görünecek şekilde yapıldı.

Eski İşçi Partisi üyesi siyasetçi Jeremy Corbyn, eserin önünde fotoğraf çekti.

"Çok gurur duyuyoruz"

Duvar resminin sadece birkaç kapı aşağısında yaşayan Wanja Sellers, "Bu, biz sakinlere bir mesaj gibi geliyor, çok gurur duyuyoruz." dedi.

Banksy'nin yeni eserinin gururlu yeni bekçileri

Eserin ortaya çıkmasının ardından bölge sakinleri sosyal medyada da paylaşım yaptı: