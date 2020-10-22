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    Barack Obama, Joe Biden için sahaya indi

    Eski ABD Başkanı Obama, başkan adayı Biden için elinde megafonla oy istedi. Gençlere seslenen Obama, "Bize şans verin" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 09:45
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    Barack Obama, Joe Biden için sahaya indi

    ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine az bir süre kala, Cumhuriyetçilerin adayı ve ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden seçim çalışmalarını sürdürüyor.

    Anketlere göre, Biden, seçim yarışını önde götürüyor. Trump ise benzer durumun Hillary Clinton ile yarıştığı dönemde de yaşandığını ancak seçimi kendisinin kazandığını söylüyor.

    BIDEN'A OY İSTEDİ

    Eski ABD Başkanı Barack Obama, Joe Biden'a destek için sahaya indi.

    Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde kurulan bir standa gelen Obama, burada Biden için oy istedi.

    Obama, Biden'ın seçim çalışmasına katıldı ViDEO

    "BİR ŞANS VERİN"

    Obama, yaptığı konuşmada, "Gençlere söylediğim şey şu: Bir şans verin. İşleri daha iyi hale getirebiliriz." dedi.

    Geçen 4 yılda umudunu asla kaybetmediğini belirten Obama, "Kızdım. Hayal kırıklığına uğradım ama umudumu kaybetmedim." diye konuştu.

    Barack Obama, Joe Biden için sahaya indi #1

    Barack Obama, Joe Biden için sahaya indi #2

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