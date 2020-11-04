Barack Obama'nın desteği Joe Biden'a yetmedi

ABD seçiminde Joe Biden'ı geride bırakan Donald Trump, eski başkan Barak Obama'ya karşı da ikinci zaferini kazanmış oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimi kazandıklarını belirterek zaferini ilan etti.

Geçen seçimde Donald Trump'a kaybederek koltuğundan olan Barack Obama ise bu seçimde Joe Biden'a destek verdi.

TURLARA ÇIKTI

Obama, seçime sayılı günler kala Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden ile kampanya turuna bile çıktı.

Obama, Biden'ın seçim çalışmasına katıldı ViDEO

Düzenlenen mitinglerde Biden'ın yanında yerini alan Obama, Trump'lı geçen süreyle karşılaştırarak "Biden'la böyle yorucu olmayacak." dedi.

Obama Flint, Detroit, Michigan gibi eyaletlerde arabalı miting gerçekleştirmesine rağmen Trump'ın kazanmasına engel olamadı.