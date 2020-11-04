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    Barack Obama'nın desteği Joe Biden'a yetmedi

    ABD seçiminde Joe Biden'ı geride bırakan Donald Trump, eski başkan Barak Obama'ya karşı da ikinci zaferini kazanmış oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 11:01
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 12:14
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    Barack Obama'nın desteği Joe Biden'a yetmedi

    ABD Başkanı Donald Trump, seçimi kazandıklarını belirterek zaferini ilan etti.

    Geçen seçimde Donald Trump'a kaybederek koltuğundan olan Barack Obama ise bu seçimde Joe Biden'a destek verdi.

    TURLARA ÇIKTI

    Obama, seçime sayılı günler kala Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden ile kampanya turuna bile çıktı.

    Obama, Biden'ın seçim çalışmasına katıldı ViDEO

    Barack Obama

    Düzenlenen mitinglerde Biden'ın yanında yerini alan Obama, Trump'lı geçen süreyle karşılaştırarak "Biden'la böyle yorucu olmayacak." dedi.

    Obama Flint, Detroit, Michigan gibi eyaletlerde arabalı miting gerçekleştirmesine rağmen Trump'ın kazanmasına engel olamadı.

    Barack Obama

    Barack Obama

    Barack Obama

    Barack Obama

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