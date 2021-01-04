Barda tanıştıkları kadına aşık olup, üçlü ilişki yaşamaya başladılar

Brezilya'da iki erkek arkadaş, tatilde tanıştıkları bir kadına aynı anda aşık oldu. Üç kişilik ilişki yaşamaya başlayan arkadaşlar, aralarındaki anlaşmazlıkları oylama yaparak aştıklarını söyledi.

Brezilya'da yaşayan 40 yaşındaki Dino De Souza ve 30 yaşındaki Saulo Gomes, 27 yaşındaki Belaruslu Olga ile 2019 senesindeki Barselona tatilinde bir barda tanıştı.

Aynı anda Olga'dan etkilenen iki yakın arkadaş, genç kadınla randevuya çıkmak istedi.

İngiliz basınından The Sun'un haberine göre; üçlü ilişki yaşamayı planlamadığını söyleyen Dino ve Saulo, Olga'ya aynı anda aşık olunca bu durumun doğal olarak geliştiğini söyledi.

"BU DUYGUYU TANIMLAYACAK KELİMELERİ BULAMIYORUM"

Dino, "Saulo ile birlikte Barselona'ya varır varmaz Şampiyonlar Ligi maçı izlemek için bir bara girdik. Olga da bir grup arkadaşı ile birlikte oradaydı. Ona yaklaştık ve bizimle bir içki içmesi için onu davet ettik, o an bu güzel hikaye başladı. Bizim için üçlü bir ilişki yaşamak zor değil. Bir kimyayla ilgili bir şey. Kimya çok güçlüydü. Hislerimizi tarif edebilmeyi çok isterdim, ancak bu duyguyu tanımlayacak kelimeleri bulamıyorum." dedi.

Yaklaşık iki yıldır ilişki yaşayan üçlü, tatile veya yemeğe birlikte çıkıyor. Başlangıçta arkadaşlarından ve ailelerinden tepki aldıklarını söyleyen Dino, verilen tepkiyi anladıklarını ve yaşadıklarını açıkladıktan sonra ailelerinden ve arkadaşlarından destek almaya başladıklarını söyledi.

Ancak hâlâ diğer insanlardan negatif yorumlar almaya devam eden üçlü, gelen bu yorumları görmezden geliyor.

"İNSANLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ UMURSAMIYORUZ"

Yalnızca ilişkilerine odaklandıklarını söyleyen Dino, "İnsanlar bizi tanıdıkça ilişkimiz hakkındaki fikirleri değişiyor. Şaşırıyorlar ve önceden sahip oldukları negatif fikirleri değiştiriyorlar. Bizler olgun ve hayat hakkında kafa yoran insanlarız. Pozitif kalmaya çalışıyoruz ve enerjimizi negatif şeylere harcamıyoruz, ayrıca insanların hakkımızda ne düşündüğünü umursamıyoruz." ifadelerini kullandı.