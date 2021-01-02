Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
244.507
12.13%
EXEN Coin
10.92
-1.26%
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, huzur ortamını bozmak isteyen teröristlere karşı operasyon düzenlendiğini bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.01.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 11:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere fırsat verilmedi.

    Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

    3 TERÖRİST ETKİSİZ

    Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

    "HUZUR ORTAMININ BOZULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

    Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir