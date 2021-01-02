- Haberler
- Dünya Haberleri
- Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, huzur ortamını bozmak isteyen teröristlere karşı operasyon düzenlendiğini bildirdi.
- AA & Ensonhaber
- 02.01.2021 - 10:47
- Güncelleme : 02.01.2021 - 11:00
Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere fırsat verilmedi.
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
3 TERÖRİST ETKİSİZ
Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.
"HUZUR ORTAMININ BOZULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceğinin altı çizildi.