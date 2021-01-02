Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, huzur ortamını bozmak isteyen teröristlere karşı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere fırsat verilmedi.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ

Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

"HUZUR ORTAMININ BOZULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceğinin altı çizildi.