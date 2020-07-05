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    Barış Pınarı bölgesinde top mühimmatı imha edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu bölgede top mühimmatının tespit edildiğini bildirdi.
    • AA
    • 05.07.2020 - 17:56
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    Barış Pınarı bölgesinde top mühimmatı imha edildi #1

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

    Bu kapsamda, bölgede top mühimmatı imha edildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

    "KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ"

    Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatı, kahraman komandolarımız tarafından her türlü emniyet tedbiri alınarak kontrollü bir şekilde imha edildi." ifadesine yer verildi.

    Barış Pınarı bölgesinde top mühimmatı imha edildi #2

    Barış Pınarı bölgesinde top mühimmatı imha edildi #3

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