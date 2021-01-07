Barış Pınarı bölgesine 5 PCR test laboratuvarı kuruldu

Koronavirüs tespitine ilişkin Tel Abyad'da 3, Rasulayn'da 2 PCR test laboratuvarı faaliyete geçti.

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine 5 PCR test laboratuvarı kuruldu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sürüyor.

TEL ABYAD'DA 3, RASULAYN'DA 2 LABORATUVAR KURULDU

Bu kapsamda hayatın normale dönme hızının arttığı bölgede, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü aracılığıyla, ACU Derneği ile yapılan iş birliği çerçevesinde koronavirüs tespitine yönelik Tel Abyad'da 3, Rasulayn'da ise 2 PCR test laboratuvarı kuruldu.

SINIR KAPILARINDA PCR TESTİ SONUCUNU GÖSTERECEKLER

15 günden fazla Suriye'de kalarak Türkiye'ye geçmek isteyen görevlilere, bu merkezlerden alacakları PCR test sonuçlarını sınır kapılarında ibraz etme zorunluluğu getirildi.​​​​​​​