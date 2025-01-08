Barış Pınarı Harekatı bölgesinde SMO'dan kritik hazırlık

AA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulmasına öncülük eden Suriye Milli Ordusu (SMO), Türkiye sınırında yer alan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki PKK/YPG terör örgütüyle karşı karşıya olduğu cephe hatlarında olası bir harekât öncesinde yeni bir karar aldığını açıkladı.

BÖLGEYE AĞIR SİLAHLAR VE SAVAŞÇILAR SEVK EDİLDİ

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti.

ORDUDA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, yaptığı açıklamada, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.