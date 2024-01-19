Başbakan Netanyahu'nun Savaş Kabinesi çökmenin eşiğinde İsrail basını, Netanyahu liderliğindeki kabinenin dağılmak üzere olduğunu yazdı. Ehliyetsiz olduğunun farkına varan Netanyahu'nun erken seçim baskısıyla karşılaştığı belirtildi.

AA & Ensonhaber

İsrail'de çanlar, Başbakan Binyamin Netanyahu için çalıyor.

Gazze'yi adeta kan gölüne çeviren Netanyahu üzerindeki baskı her geçen saat artıyor.

Sadece İsrail kamuoyunda değil, dünya çapında da Netanyahu'nun koltuğu bırakmasına yönelik çağrılar yapılıyor.

Kabinenin çökmesi yakın

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, Netanyahu liderliğindeki Savaş Kabinesi'nin çökmeye yakın olduğunu belirtti.

Gazetenin haberine göre, Netanyahu ile kabinede yer alan isimler arasındaki uçurum giderek artıyor.

Ehliyetsiz olduğunun farkına vardı

Adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir muhalif yetkili, ABD yönetiminin Başbakan Netanyahu'nun içinde bulunduğu siyasi durum nedeniyle "ehliyetsiz olduğunun farkına vardığını" dile getirdi.

Haberde, "Soru artık seçimin 2024'te yapılıp yapılmayacağı değil, 2024'te ne zaman yapılacağıdır." ifadesine yer verildi.

İsrail'de yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, partisi her geçen gün kan kaybeden Netanyahu'ya destek giderek azalıyor.

Hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamayacak

Anketler, bugün seçim olması halinde Netanyahu'nun liderliğindeki sağcı partilerden oluşan koalisyonun Mecliste hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamayacağını gösteriyor.

İsrail'de 7 Ekim'in ardından Savaş Kabinesi kurulmuştu. Bu kabinede eski Savunma Bakanı ve ana muhalefet lideri Benny Gantz'ın yanı sıra çoğunluğu asker kökenli isimler yer alıyor.

Erken seçim baskısı

Savaş Kabinesi'nin dağılması, ülkedeki koalisyon hükümetinin dağılması anlamına gelmiyor ancak bu gelişmenin Netanyahu hükümetinin üzerindeki erken seçim baskısını artıracağı düşünülüyor.

Netanyahu'nun günleri sayılı

Öte yandan aynı gazetenin başka bir haberinde, "Likud kaynakları, Binyamin Netanyahu döneminin bittiğini söyledi." denildi.

Netanyahu'nun koltuğundaki günlerinin sayılı olduğuna ilişkin açıklamalara yer verildi.