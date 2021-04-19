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- Başkan Danışmanı Abdelmadjid Chikhi : Fransa, Cezayir’de cehaleti yaydı
Başkan Danışmanı Abdelmadjid Chikhi : Fransa, Cezayir’de cehaleti yaydı
Arşiv merkezinde ‘Bilgi Günü’ kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Danışmanı, Fransa’nın sömürgecilik dönemindeki politikalarına vurgu yaparak cehaleti yaydıklarını söyledi.
- İHA
- 19.04.2021 - 17:06
- Güncelleme : 19.04.2021 - 17:34
Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune'nin Danışmanı Abdelmadjid Chikhi, arşiv merkezinde düzenlenen ‘Bilgi Günü’ etkinliğine katıldı.
Etkinlik kapsamında konuşma yapan Başkan Danışmanı ve Cezayir Ulusal Arşivler Müdürü Abdelmadjid Chikhi, Fransa’yı sömürge döneminde Cezayir'de cehaleti yaymakla suçladı.
"HALK OKUMA YAZMA BİLİYORDU"
Chikhi şu sözleri kaydetti:
“1830 yılında Fransa’nın Cezayir’i işgali başladığında ülkede okuma yazma bilmeyenlerin oranı nüfusun yüzde 20'si bile değildi. Fransa’nın sömürgesinin ilk yıllarında halk okuma ve yazmayı biliyordu.”
1962 yılında Cezayir’in bağımsızlığını kazanması ile Fransa işgali ülkede sona ermişti.