Başkent Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes talebiyle protesto düzenledi

İsrail'in Başkenti Tel Aviv'de Gazze protestosu...

Ülke genelinde binlerce İsrailli, İsrail'in Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için kapsamlı bir anlaşmaya varmasını talep eden protesto gösterilerine katıldı.

Göstericiler, ellerinde rehinelerin fotoğraflarını, İsrail bayrakları ve ateşkesin sağlanmasını talep eden dövizler taşıdı.

GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜ

Protestoculardan biri İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'Pinokyo' şeklinde tasvir edilmiş maketini taşıması dikkat çekti.

Makete giydirilen tişörtte İbranice 'İplerdeki kukla' yazdığı görüldü.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

İsrail medyasının "Halk Grevi" olarak nitelendirdiği tırmanış, tren seferlerini aksattı, toplum merkezleri ve üniversiteleri kapattı ve büyük trafik sıkışıklıklarına yol açtı.

Birçok sektördeki işletmeler de dayanışma amacıyla kepenk indirdi.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 60 BİNİ GEÇTİ

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında toplam can kaybı 61 bin 897'ye çıktı.

Yaralı sayısının da 155 bin 660'a yükseldiği aktarıldı.