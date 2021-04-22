Haberler

Dünya Haberleri

Batı Kudüs'te Filistinli ve İsrailli gençler arasında kavga çıktı

Batı Kudüs'te Filistinli ve İsrailli gençler arasında kavga çıktı

Filistinli ve İsrailli gençler, Batı Kudüs'te henüz bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavgada bir İsrailli yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı