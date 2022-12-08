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    Batı, petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye'yi hedef aldı

    Batı, petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye'yi hedef aldı

    Türkiye, gemilerin sigortalı olup olmadığıyla ilgili belge istiyor. Boğazlarda oluşan gemi kuyruğu İngiliz basınında gündem olurken, "Batılı yetkililer, Türkiye'yi sorumlu tutuyor" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:45
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    Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri, deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamaya başladı.

    Petrol taşıyan tankerler, fiyat sınırlaması sonrası Türkiye açıklarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

    Türk makamlarının sigorta belgesi talebi

    İlgili Türk makamları, boğazlardan geçen gemilerin tamamen sigortalı olup olmadığına dair kanıt talep ediyor.

    Financial Times gazetesi, Batılı yetkililerin petrol arzından yaşanan kesintiden Türkiye'yi sorumlu tuttuğunu yazdı.

    22 tankerin geçişi durduruldu: Türkiye'yi sorumlu tutuyorlar

    Ankara'da sigortayla ilgili endişeler nedeniyle en az 22 ham petrol tankerinin ülke sularından geçişinin durdurulduğu belirtildi.

    Haberde, "Batılı yetkililer, Karadeniz'den ham petrol sevkiyatının aksamasından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Türk Boğazları'ndaki trafiği engellemek için hiçbir neden olmadığını söylüyorlar." denildi.

    Sigortasız gemiler risk oluşturuyor

    Türkiye'nin ise tavan fiyat uygulaması sonrası sigortasız gemilerin riskleri artırdığını dile getirdiğine dikkat çekildi.

    Aynı haberde, "Türk Boğazları'ndan geçen tüm ham petrol tankerlerinin petrol sızıntısı ve çarpışma gibi olayları kapsayan geçerli sigortaları olduğunu kanıtlaması isteniyor." notu paylaşıldı.

    Batı, petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye yi hedef aldı #1

    ABD ile Türk makamları arasında görüşme

    Bir taraftan tavan fiyat mekanizmasını savunan Batı, diğer taraftan artan yakıt fiyatlarına bağlı enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor.

    ABD Hazinesi, Türk yetkililerle yapılan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Deniz yoluyla taşınan petrolün Türk Boğazları'ndan geçmesine izin verecek bir uyum rejimi oluşturarak küresel enerji piyasalarını iyi tedarik edilmiş durumda tutmaya yönelik ortak çıkarların altını çizildi." denildi.

    İngiltere: Yakın bir şekilde çalışıyoruz

    İngiltere Hazinesi'nin Londra, ABD ve AB'nin çözüme varmak üzere Türk makamlarıyla yakın bir şekilde çalıştığını söylediği aktarıldı.

    Londra'dan yapılan açıklamada, "Çevre, sağlık ve güvenlik endişeleri nedeniyle gemilerin İstanbul Boğazı'na girişinin engellenmesi için hiçbir neden yoktur." tezi öne sürüldü.

    Batı, petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye yi hedef aldı #2


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